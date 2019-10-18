أحزاب تونسية ترفض مشاركة «النهضة» في الحكومة الجديدة

ساسي جبيل (تونس)

يعقد مجلس نواب الشعب، في تونس، يوم الأربعاء المقبل، جلسة عامة يؤدي خلالها رئيس الجمهورية المنتخب، يوم الأحد الماضي، قيس سعيد، اليمين الدستورية.

إلى ذلك، مازالت بعض الأحزاب في تونس، تعبر عن رفضها للمشاركة في حكومة ترأسها حركة النهضة «الإخوانية»، فبعد حركة «تحيا تونس» و«قلب تونس»، ونداء تونس، ومشروع تونس، أكد الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، أنه لا وجود لأية مفاوضات بين حركته وحركة النهضة «الإخوانية»، بخصوص التحالف لتشكيل الحكومة.

وقال المغزاوي، إن حركة النهضة الإخوانية، تتحمل جزءاً من فشل الثماني سنوات المتعاقبة، وهي المساهمة بصفة كبيرة في الوضعية التي وصلت لها البلاد وكل المشاكل التي تعاني منها تونس.

من جهته، عبر الحزب الدستوري الحر عن «استنكاره الشديد لمحاولات حركة النهضة إيهام الرأي العام بأنها اختارت بإرادة منها استثناء الحزب الدستوري الحر من دائرة مفاوضاتها حول تشكيل الحكومة»، معتبراً تصريحات بعض قياديي حركة النهضة في هذا الشأن تتضمن مغالطات للرأي العام. وأضاف الحزب في بيان أنه يرفض قطعياً أي اتصالات أو مفاوضات أو تقارب معها.