الحوثيون يعدمون 17 من عناصرهم رفضوا القتال

صنعاء، عدن (الاتحاد)

أعدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية 17 من عناصرها رفضوا التوجه للقتال في جبهة قعطبة شمال غرب الضالع، حسبما أفادت مصادر محلية وعسكرية يمنية أمس الجمعة.

وليست المرة الأولى تلجأ فيها ميليشيات الحوثي إلى إعدام عدد من مقاتليها لرفضهم الأوامر أو إعلان رغبتهم بالانسحاب من جبهات القتال.

وخسرت ميليشيات الحوثي، هذا الأسبوع، الكثير من القتلى والجرحى خلال هجومين فاشلين لاستعادة مدينة الفاخر التي حررتها القوات اليمنية المشتركة في الثامن من الشهر الجاري.

إلى ذلك، تشهد مدينة رداع مركز محافظة البيضاء توتراً جراء تصاعد المواجهات بين قبائل ريام الهاشمية وميليشيات الحوثي الانقلابية المسيطرة على المدينة وسط البلاد.

وأشار مصدر قبلي لـ«الاتحاد» أن مدينة رداع تشهد حشوداً كبيرة لميليشيات الحوثي عقب مقتل وإصابة عدد من عناصرها على يد مسلحين قبليين من أبناء منطقة ريام الهاشمية المعروفة بولائها للحوثيين منذ انقلابهم على السلطة، موضحاً أن الحوثيين استقدموا تعزيزات من صنعاء وذمار للدفع بهم لفرض السيطرة على مناطق ومواقع تسيطر عليها القبائل في ضواحي مدينة رداع.

وأشار المصدر إلى أن الميليشيات الحوثية بدأت استهداف حلفائهم من القبائل في المناطق التي يسطرون عليها وسط عمليات استهدافات متكررة للموالين لهم ومحاولة سحب أسلحة القبائل خشية حدوث أي انتفاضة قبلية ضدهم، مشيراً إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات جراء الاشتباكات المتصاعدة مع مسلحي القبائل في ضواحي رداع.

وأضاف أن القوات تمكنت من تدمير أطقم عسكرية تابعة للحوثيين والاستيلاء على 3 آليات أخرى إلى جانب عدد من الأسرى، موضحاً أن توتراً شديداً يسود مدينة رداع في ظل تجهيز الميليشيات لحملة عسكرية كبيرة لاقتحام أراضي قبائل ريام والسيطرة عليها.