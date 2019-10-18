بسام عبدالسلام (عدن) واصلت ميليشيات حزب الإصلاح الإخواني انتهاكاتها بحق المواطنين اليمنيين في محافظة شبوة جنوب شرق البلاد في ظل تصاعد الرفض الشعبي لوجودهم في المحافظة.

وأفاد مصدر محلي في عتق بأن عناصر مسلحة إصلاحية اعتدت بالضرب على عدد من المصلين في مسجد عمر بن عبدالعزيز في المدينة عقب رفضهم خطبة الجمعة التي ألقاها أحد العناصر المنتمية للإصلاح والتي دعت إلى الكراهية ونشر الطائفية والتناحر بين أبناء شبوة والمحافظات الجنوبية، مشيراً إلى أن الخطيب الإصلاحي ركز على مهاجمة المقاومة الجنوبية والمناهضين لسياسة حزب الإصلاح المسيطرة على مديريات شبوة كافة.

وأضاف المصدر أن المصلين قاموا بترك المسجد والخروج منه أثناء الخِطبَة، ما دفع بعناصر مسلحة تابعة للإصلاح بالاعتداء على المواطنين ومحاولة إجبارهم على العودة للاستماع إلى الخطيب، مشيراً إلى أن عدداً من المواطنين أصيبوا بجراح جراء الضرب ونقلوا إلى أحد المستشفيات القريبة بعتق.

وصعدت ميليشيات حزب الإصلاح المتطرفة من انتهاكاتها بحق أهالي شبوة منذ اجتياحها للمحافظة في أغسطس الماضي، واستخدمت القوة العسكرية لفرض سيطرتها وإسكات المناهضين لها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. مليشيات الإصلاح تعتدي على المصلين في شبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.