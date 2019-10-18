الرئيس الفرنسي: الهجوم التركي «جنون»

بروكسل (وكالات)

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، الهجوم التركي في شمال سوريا بأنه «جنون»، وانتقد عجز حلف شمال الأطلسي عن الرد عليه باعتبار ذلك «خطأ جسيماً».

وأعلن ماكرون وجود «مبادرة مشتركة» مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تقضي بلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «قريباً» لمناقشة العملية العسكرية التركية في سوريا.

وإثر قمة أوروبية في بروكسل، أوضح ماكرون أن اللقاء سيكون «خلال الأسابيع المقبلة، وعلى الأرجح في لندن».

وسيتم اللقاء على هامش قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» التي تلتئم يومي الثالث والرابع من ديسمبر قرب لندن، حسبما أوضحت أوساط الرئيس الفرنسي.

وقال: «من المهم أن نلتقي وننسق في ما بيننا»، خصوصاً لتحديد كيفية «إعادة تركيا إلى مواقف أكثر عقلانية»، وذلك بعد أكثر من أسبوع من بدء الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا. واعتبر أن «ما يحصل» في شمال سوريا هو «خطأ كبير من الغرب والحلف الأطلسي في المنطقة»، يثير تساؤلات حول «كيفية عمل» الحلف، خصوصاً أن تركيا بين أعضائه.

وقال الرئيس ماكرون الذين تنشر بلاده قوات خاصة في سوريا في إطار التحالف لمحاربة تنظيم «داعش»، أمس، إنه علم بالانسحاب الأميركي من موقع «تويتر».