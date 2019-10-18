أمن عدن ينفي استهداف قصر المعاشيق الرئاسي

بسام عبدالسلام (عدن) نفت الأجهزة الأمنية في مدينة عدن أي هجوم استهدف قصر المعاشيق الرئاسي في مدينة كريتر القديمة، موضحة أن الأوضاع الأمنية في عدن ومدينة كريتر مستقرة في ظل الانتشار الأمني الذي تنفذه القوات الأمنية في محيط القصر الرئاسي.

وأفاد قائد كتيبة تأمين قصر المعاشيق التابعة لأمن عدن النقيب عمار نبيل المحضار بأن ما تروج له بعض المواقع ووسائل الإعلام الموالية لحزب الإصلاح و«الإخوان» غير صحيحة، لافتاً إلى أن قوات الكتيبة الأمنية التابعة لأمن عدن تقوم بحماية القصر الرئاسي بالشراكة مع القوات السعودية.

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