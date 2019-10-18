قوى سياسية لبنانية تدعو مناصريها للمشاركة بالاحتجاجات دون شعارات

بيروت (د ب أ)

دعت القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي مناصريهم للانضمام إلى المتظاهرين المحتجين على سوء الأوضاع الاقتصادية وفرض الضرائب.

وقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في بيان، «أتوجه إلى محازبي ومناصري حزب القوات اللبنانية للمشاركة في التحركات الشعبية الجارية، وفق منطق وأجواء هذه التحركات، أي من دون شعارات وأعلام حزبية».

ودعا رئيس حزب الكتائب اللبنانية المعارض النائب سامي الجميل «كل اللبنانيين بمن فيهم الكتائبيون وأصدقاء الكتائب للاستمرار بالتحرك الذي بدؤوه بالأمس. لا مكان للتعب فلن نتركهم يقفون في وجه هذه الانتفاضة وسنبقى جميعاً تحت راية العلم اللبناني فقط في الطرقات وفي مناطقنا وضِيَعنا وفي شوارعنا وعاصمتنا حتى تحقيق الهدف».

كما دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، امس، أنصاره إلى «التحرك السلمي» ضد العهد (رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه) في لبنان.

ودعا الزعيم الدرزي في تغريدات نشرها على موقع «تويتر»، أنصاره إلى «التحرك في مناطقهم لعدم خلق حساسيات» في لبنان.

كما اعتبر أن «العهد يحاول من خلال رجله القوي أن يرمي المسؤولية على الغير وهو الذي عطل كل المبادرات الإصلاحية الممكنة وحرض عليها مستخدما كل الوسائل»، داعياً إلى «التحرك الهادئ السلمي ضد هذا العهد الذي خرب كل شيء واستأثر بكل شيء»، بحسب وصفه

إلى ذلك، حث سمير جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية المسيحي الماروني الحكومة أمس على الاستقالة مع استمرار الاحتجاجات في أنحاء البلاد لليوم الثاني متهماً النخبة السياسية بالمسؤولية عن الأزمة الاقتصادية.

وكتب جعجع على حسابه بموقع تويتر «أفضل ما يمكن أن يقدمه الرئيس سعد الحريري في هذه اللحظات الحرجة والعصيبة هو تقديم استقالة هذه الحكومة تمهيداً لتشكيل حكومة أخرى مختلفة تماماً وجديدة تماماً تستطيع قيادة عملية النهوض الاقتصادي المطلوبة في البلد».