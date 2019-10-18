استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، عقب إطلاق النار عليه بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن جنوب طولكرم شمال الضفة الغربية. وعلى صعيد آخر، أصيب 48 فلسطينياً بجراح مختلفة جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتظاهرين السلميين شرق قطاع غزة خلال الجمعة الـ 79 لمسيرات العودة وكسر الحصار. اقرأ أيضاً... مستوطنون يهاجمون ممتلكات فلسطينية والاحتلال يعتقل 5 شبان من الضفة وتعاملت الطواقم الطبية مع 48 حالة إصابة، منها 15 بالرصاص الحي.

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