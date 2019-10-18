البحرين تدعو مواطنيها في لبنان إلى المغادرة فوراً

دعت وزارة الخارجية البحرينية مواطنيها في لبنان، مساء اليوم الجمعة، إلى المغادرة على الفور بسبب الأحداث الراهنة التي تشهدها البلاد.
وقالت الوزارة في بيان «تؤكد وزارة الخارجية ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائياً إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك منعاً لتعرض المواطنين لأي مخاطر، وحرصاً على سلامتهم».
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هذا وتواصلت الاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي في لبنان، ضد الأوضاع المعيشية المتردية.
وعمد المتظاهرون إلى قطع العديد من الطرقات شمالاً وجنوباً، كما احتشدوا بشكل كبير في ساحة رياض الصلح بوسط بيروت، مطالبين بإسقاط الحكومة.
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