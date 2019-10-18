ماكرون: علمتُ بالانسحاب الأميركي من سوريا "في تغريدة"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تنشر بلاده قوات خاصة في سوريا في إطار التحالف لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، اليوم الجمعة، إنه علم بالانسحاب الأميركي من موقع تويتر.

وأضاف ماكرون للصحافيين في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل «مثل الجميع علمت في تغريدة أن الولايات المتحدة قررت سحب جنودها»، «اعتقدت أننا في حلف شمال الأطلسي، وأن الولايات المتحدة وتركيا في حلف شمال الأطلسي».

ولم يحدد ماكرون التغريدة التي كان يشير إليها، لكن في السابع من أكتوبر أثار الرئيس الأميركي دهشة قادة العالم بالإعلان فجأة أنه «حان الوقت لخروجنا من تلك الحروب السخيفة التي لا تنتهي... وإعادة جنودنا إلى الوطن».

ومذاك، انسحبت القوات الأميركية من الحدود الشمالية لسوريا وشنت القوات التركية هجوماً على المقاتلين الأكراد المتحالفين مع القوات الأميركية والفرنسية.

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وندد حلفاء واشنطن الأوربيون بالعملية التركية، وقال ماكرون إنه سيلتقي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأسابيع المقبلة.

وقال ماكرون إنه سيغتنم انعقاد قمة لحلف شمال الأطلسي في لندن في ديسمبر لمواجهة الرئيس التركي بخصوص العملية ضد القوات الكردية.