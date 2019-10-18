كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المكسيك يعلن دفاعه لقرار الإفراج عن نجل "إمبراطور المخدرات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الرئيس المكسيكي، اليوم الجمعة، أنه يدافع عن قرار الإفراج عن نجل امبراطور المخدرات "إل تشابو"، مشيرا إلى أن الخطوة أنقذت الأرواح.

وحاصر مسلحون من عصابات المخدرات، قوات الأمن، في مدينة كولياكان بشمال غرب البلاد، يوم أمس الخميس، وأجبروها على الإفراج عن أوفيديو جوزمان، نجل زعيمهم المسجون الملقب بـ"إل تشابو"، بعد أن اعتقل لفترة وجيزة مما تسبب في اندلاع معارك بالأسلحة النارية واقتحام لسجن في أعمال عنف صدمت البلاد.

وزادت الفوضى، التي شهدتها كولياكان، وهي معقل منذ فترة طويلة لعصابة سينالوا، التي يتزعمها خواكين جوزمان "إل تشابو"، من الضغط على الرئيس لوبيز أوبرادور، الذي تولى السلطة في ديسمبر، متعهدا بعودة الهدوء للبلاد المنهكة من أكثر من عقد من عنف العصابات وجرائم اختفاء الأفراد وحوادث إطلاق النار.

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ودافع الرئيس المكسيكي، الذي تعرض لانتقادات قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهمه بالإذعان لمطلب العصابة، بضراوة عن رد فعل الحكومة، رغم أنه أكد على أن مجلس الوزراء الأمني هو، الذي اتخذ قرار الإفراج عن نجل إل تشابو.

وقال لوبيز أوبرادور: "اعتقال مجرم لا يمكن أن يكون أهم من حياة الناس"، وأضاف أن المسؤولين "تصرفوا جيدا" بالإفراج عن أوفيديو غوزمان.

وقال وزير الدفاع لويس كريسنسيو ساندوفال، في مؤتمر صحفي إنه "تلقى بلاغات عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، من بينهم 5 يشتبه أنهم من أفراد العصابات، في كولياكان في ولاية سينالوا".

ومن المعتقد أن أوفيديو غوزمان وأخوته، أصبحوا من العناصر النافذة في العصابة منذ حبس والدهم في الولايات المتحدة الأمريكية.