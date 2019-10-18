كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل... إعلام: محاولات لاقتحام القصر الرئاسي بلبنان من قبل المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الجمعة، أن هناك محاولات لاقتحام القصر الرئاسي.

هذا وذكر موقع قناة "الجديد" اللبنانية، أن هناك "توتر بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط القصر الجمهوري في لبنان"، مضيفة، أن "المتظاهرون يحاولون الدخول إلى قصر الشعب، في بعبدا ويهتفون لرئيس الجمهورية (ارحل)".

وأشارت القناة إلى "احتراق مبنى دار الأوبرا القريب من مجلس شورى الدولة في بيروت".

وفي السياق ذاته، أفادت مراسلة في لبنان، بأن هناك "عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية، التي تقوم بتفريق الحشود بواسطة القنابل المسيلة للدموع"، مضيفة، أن "بعض المتظاهرين يعمدون الى تكسير واجهات المحال التجارية في ساحة الشهداء ويحرقون الحديقة المقابلة لساحة رياض الصلح".

Advertisements

وأوضحت أن "قوات الأمن اللبنانية تطارد المتظاهرين في شوارع وسط بيروت وصولاً إلى مجمّع الأسواق التجارية".

وأشارت المراسلة إلى أن "وحدة من الجيش اللبناني تؤازر القوى الأمنية لإبعاد المتظاهرين عن ساحة رياض الصلح في وسط بيروت".

وتشهد لبنان، منذ مساء أمس الخميس، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ اللبناني، اليوم، إصابة 40 فرداً من العناصر الأمنية في الاحتجاجات، وقالت في بيان: "إن حرية التعبير مقدسة، ويكفلها الدستور"، مشددة على أن ذلك "لا يبرر الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة".