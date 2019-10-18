كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنتاجون يكشف عن موقفه اتجاه المشاركة في المنطقة الآمنة بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، مساء اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل انسحابها من شمال سوريا، ولن يساعد أي جندي أمريكي في إقامة "المنطقة الآمنة" بين القوات الكردية وتركيا.

وأوضح وزير الدفاع، أن القوات الأمريكية ستظل على اتصال بتركيا وقوات سوريا الديموقراطية، التي دعمتها واشنطن في التصدي لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ولكن أوضح مسؤولا كبيرا في البنتاجون، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل مراقبة المنطقة من الجو للتأكد من أمن السجون، التي تضم معتقلين من التنظيم المتطرف.

هذه التطوارت جاءت بالتزامن مع تحذير أطلقته السلطات التركية من أنها ستستأنف عمليتها العسكرية ضد القوات الكردية في سوريا يوم الثلاثاء المقبل، إذا لم تنسحب من "منطقة آمنة"، فيما يتهم الأكراد أردوغان باتنهاك وقف إطلاق النار إثر قصفه مواقع المقاتلين والتجمعات المدنية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول: "إذا تم الوفاء بالوعود حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل، فسيتم حل مشكلة المنطقة الآمنة، وإذا فشل الأمر، فستبدأ العملية في اللحظة، التي تنتهي فيها 120 ساعة".

وفي وقت سابق، وجهت قوات سوريا الديمقراطية، الأتهام إلى تركيا بقصف مناطق مدنية انتهاكا لوقف إطلاق النار المعلن لمدة خمسة أيام في شمال شرق سوريا.

وقال مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، اليوم، إنه على الرغم من الاتفاق على وقف القتال، استمرت الضربات الجوية والمدفعية التركية في استهداف مواقع المقاتلين والتجمعات المدنية.

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وأضاف بالي، أن القوات التركية قصفت بلدة رأس العين، وسُمع دوي القصف عبر الحدود بين البلدين صباح الجمعة، على الرغم من وقف إطلاق النار المتفق عليه بين أنقرة وواشنطن.