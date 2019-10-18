كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الأمريكي في جولة بالشرق الأوسط لزيارة الشركاء الدوليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، مساء اليوم الجمعة، أنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط يوم غد السبت، للوقوف على آخر تطورات العمليات في المنطقة، ومن ثم سيتوجه إلى اجتماع حلف الشمال الأطلسي "الناتو" الوزاري في بروكسل، حيث يلتقي مع نظيره التركي.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، في بيان: "سأتوجه غداً إلى الشرق الأوسط لزيارة قواتنا والشركاء الدوليين، والوقوف على آخر تطورات العمليات الهامة الأخرى في المنطقة. ومن هناك سأتوجه إلى الاجتماع الوزاري لحلف "الناتو" في بروكسل لبحث مجموعة من القضايا مع الحلف، تتضمن الخطوات التالية في حملتنا ضد تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف إسبر: "أتطلع للقاء نظيري التركي والنظراء الآخرين في بروكسل، لتعزيز أهمية ضمان حل سياسي دائم للوضع في سوريا".

وأعلنت تركيا، يوم أمس الخميس، أنه بموجب الاتفاق مع واشنطن، سيتم تعليق الأعمال القتالية شمال شرق سوريا في إطار عملية "نبع السلام" لمدة 120 ساعة، لإتاحة انسحاب "وحدات حماية الشعب" الكردية من المنطقة.

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وأوضحت واشنطن على لسان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، أن الاتفاق يعني انسحاب القوات الكردية من المنطقة الآمنة التي يبلغ عمقها 32 كيلومترا على طول الحدود التركية السورية، مؤكدا على أن الولايات المتحدة ستسهل هذه العملية، وأن القوات الأمريكية لن تعود إلى هذه المنطقة.