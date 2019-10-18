كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب ينوي توقيع اتفاق تجاري أمريكي صيني بحلول منتصف الشهر القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، مساء اليوم الجمعة، بأنه يعتقد أن اتفاقا تجاريا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، سيجري توقيعه بحلول اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في تشيلي، في 16 و17 نوفمبر.

وقال الرئيس الأمريكي، لصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أنه سيتم توقيع الاتفاق التجاري بسهولة تامة، وآمل أن يكون ذلك بحلول القمة في تشيلي حيث سيحضر الرئيس الصيني شي جين بينج، وأنا".

وصرح ستيفن منوشين، وزير الخزانة الأمريكي، هذا الأسبوع، أن المفاوضين التجاريين يعملون للاتفاق على نص المرحلة الأولى، من اتفاق التجارة، الذي سيوقعه الرئيسان الشهر المقبل.

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وجرت الجولة الثانية من المفاوضات التجارية بين الطرفين الأسبوع الماضي، وبناء على نتائجها، قررت واشنطن تأجيل زيادة رسوم الاستيراد على البضائع الصينية، والتي كان من المفترض أن تتم في 15 أكتوبر الجاري.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الجمعة الماضية، أن الجانب الأمريكي والصيني "توصلا إلى مرحلة مهمة للغاية"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتباطأ الاقتصاد الصيني في ظل الحرب التجارية، التي دخلتها بكين مع الولايات المتحدةالأمريكية، ووفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الحكومي الصيني في وقت سابق من اليوم الجمعة، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 6 بالمئة فقط، في الربع الثالث من عام 2019، (مقارنة مع الربع الثالث من عام 2018)، في الوقت الذي نما فيه بنسبة 6.2 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام.