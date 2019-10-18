كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس التشيكي يتّهم تركيا بأنها تتعاون مع الإرهابيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه ميلوش زيمان، الرئيس التشيكي، الإتهام إلى تركيا بأنها تتعاون مع إرهابيين، وترتكب جرائم حرب في هجومها على شمال شرق سوريا.

وصرّح الرئيس التشيكي، لمحطة "باراندوف" التلفزيونية التشيكية الخاصة، أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن الأكراد إرهابيون، أنا أخالفه الرأي بشدة".

ونقلت "فرانس برس" عن ميلوش زيمان، قوله على العكس، أنا "أتساءل ما إذا كان من يهاجمون الأكراد ويرتكبون تلك الجرائم الوحشية على غرار جريمة قتل تلك السياسية الكردية هم الإرهابيون".

وكان الرئيس التشيكي يشير إلى تصفية السياسية السورية الكردية هفرين خلف، التي يشتبه في أن مقاتلين موالين لتركيا أعدموها خلال العملية العسكرية، التي أطلقتها أنقرة في 9 أكتوبر الجاري، لإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن حدودها.

وقال زيمان: إن "تركيا تبني علاقات وثيقة مع التيار الإسلامي والتطرّف الدموي، الذي نشهده حاليا في شمال شرق سوريا".

وتابع الرئيس التشيكي: "أعتقد أن تركيا ترتكب جرائم حرب وأعتقد بكل الأحوال أنها يجب على الأقل ألا تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي".

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وأوقفت التشيك على غرار دول أوروبية عدة تصدير الأسلحة إلى تركيا، وقد وصف نوابها الهجوم التركي على سوريا بأنه انتهاك للقانون الدولي.

وانتقد زيمان ما وصفه بـ"خيانة" الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للأكراد، الذين ساعدوا الجانبين في الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي، مضيفاً "لقد كرّمناهم عندما كنا بحاجة إليهم في القتال ضد تنظيم داعش، والآن تخلّينا عنهم".

وأعلنت تركيا تعليق عمليتها العسكرية في سوريا لمدة 120 ساعة، بعد التوصل لاتفاق مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ينص على انسحاب الأكراد من المنطقة الحدودية وتحويلها إلى "منطقة آمنة".