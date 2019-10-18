كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آبي أحمد يدعو الليبيين إلى أن يكونوا أقوياء لأجل السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار آبي أحمد علي، رئيس الوزراء الإثيوبي، مساء اليوم الجمعة، إلى أن الليبيين يجب أن يكونوا أقوياء وموحدين في العمل، من أجل السلام في بلادهم.

وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي عن استعداد بلاده لدعم الاستقرار في ليبيا، من خلال المنظمات الدولية والإقليمية، مشيرا إلى مخاوفه بشأن الوضع هناك، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وجاء ذلك خلال استقباله بمكتبه، خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، والوفد المرافق له، الذي يجري زيارة غير محددة المدة، بحسب ما نقلت إذاعة "فانا" الإثيوبية عن مكتب رئيس الوزراء.

وهنأ رئيس المجلس خالد المشري، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على فوزه بجائزة نوبل للسلام.

كما أعرب المشري عن إعجابه بالإنجازات، التي تحققت منذ رئاسة آبي أحمد للوزراء، وطلب الدعم في المحاولات المستمرة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

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وتدور في العاصمة طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.

فوز رئيس الوزراء الإثيوبي بجائزة نوبل