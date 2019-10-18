كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع العلم السوري على حدود تركيا عند نقطة التفتيش في مدينة عين العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رفع حرس الحدود السوري، مساء اليوم الجمعة، العلم السوري على الحدود مع تركيا، وذلك عند نقطة التفتيش في مدينة عين العرب (كوباني).
وقال مقاتل كردي: "الجيش السوري هم أشقاؤنا، ونحن نقاتل من أجل أرضنا منذ عام 2011، إن الأتراك يعرفون كيف نحارب، وحتى الآن مع كامل جيشهم، لا يزالون لا يستطيعون الاستيلاء على منطقة رأس العين الصغيرة، وإذا أراد الأتراك الهجوم هنا، فإن الجيش السوري سيصد العدوان أسرع بمرتين".
وقد دخل الجيش السوري مدينة عين العرب (كوباني) وتركزت القوات على الخط الحدودي، يوم الأربعاء الماضي، كجزء من الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها بين دمشق والأكراد.
وبدوره أفاد حرس الحدود السوري، بأن سكان "كوباني" رحبوا بحرارة بوصول قافلة عسكرية، مضيفاً: "مع المقاتلين الأكراد علاقتنا جيدة كلنا سوريون، كلنا سوريون، ولا يهم إذا كنا عرب أو أكراد، وواجبنا المشترك حماية وطننا من المعتدي".
وأرسل الجيش السوري، بعد ظهر يوم أمس الخميس، في اتجاه كوباني، قافلة عسكرية من المعدات بما فيها والمدفعية الثقيلة لتعزيز المواقع على الحدود.
وأعلنت الإدارة الذاتية (الكردية) في شمال شرق سوريا، يوم الأحد الماضي، عن اتفاقات تم التوصل إليها مع دمشق، تقتضي بانتشار الجيش السوري على طول الحدود الشمالية للبلاد، بغية صد "العدوان التركي".
الهجوم التركي على سوريا
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حول إقامة "منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا، لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد سلميا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية.
وبدأت تركيا تنفيذ عمليتها الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، عن سحب قواتها من شمال شرقي سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطوة انتقدها الأكراد بشدة على الرغم من وعده بتدمير اقتصاد تركيا حال "تجاوزها الحدود".
الاتفاق الأمريكي التركي
ووافقت تركيا، يوم أمس الخميس، على وقف هجومها في سوريا لمدة خمسة أيام للسماح بانسحاب القوات الكردية من "منطقة آمنة" سعت تركيا طويلا للسيطرة عليها، وذلك في إطار اتفاق أشادت به إدارة ترامب ووصفته تركيا بأنه انتصار كامل.