الاحتجاجات بلبنان.. تسجيل أول حالة وفاة بطرابلس ومطالب بـ”رحيل النظام”

في آخر تطورات الوضع بلبنان، أغلق عشرات الآلاف من المحتجين في أنحاء لبنان الطرق، وأشعلوا النار في إطارات، في ثاني يوم من الاحتجاجات المطالبة بإسقاط رموز النخبة السياسية التي يقولون إنها خربت الاقتصاد وأوصلته إلى نقطة الانهيار.

وقالت سكاي نيوز عربية، عن مصادرها، إن إطلاق نار في ساحة النور في مدينة طرابلس (شمالي البلاد) أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين.

ويشارك في أكبر احتجاجات يشهدها لبنان منذ أعوام، عامة الشعب من مختلف الطوائف والدوائر، ورفع المحتجون لافتات وهتفوا بشعارات تطالب حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري بالاستقالة.

وخرجت عصر اليوم، جموع من المحتجين في القرى والبلدات في جنوب وشمال وشرق لبنان، وكذلك العاصمة بيروت، ووجهوا انتقادات لجميع الزعماء السياسيين، ووصل المتظاهرون إلى مشارف القصر الرئاسي في ضواحي بعبدا.