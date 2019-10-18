التعديل الحكومي وحذف وزارة الاتصال يربك المركز السينمائي المغربي

تسبب التعديل الحكومي الأخير، والتغيرات، التي رافقته في عدد من القطاعات، في إرباك الاحتفالات باليوم الوطني للسينما، الذي يخلد في 16 أكتوبر من كل سنة، وهو اليوم، الذي كان يفترض أنه يحييه المركز السينمائي المغربي كما جرت العادة.

وتساءل الكثيرون على شبكات التواصل الاجتماعي عن سبب عدم تخليد المركز السينمائي المغربي لهذا اليوم، ما اضطر صارم الفاسي الفهري، مدير المركز، إلى رمي اللوم على التعديل الحكومي، والارتباك، الذي أحدثه حذف قطاع الاتصال من الهندسة الحكومية.

وفي السياق ذاته، خرج المركز السينمائي المغربي بتوضيحات جديدة في الموضوع، وقال إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تساءلت عن الدواعي والأسباب، التي جعلته يتأخر في الاحتفال باليوم الوطني للسينما، الذي يخلد في 16 أكتوبر من كل سنة، والذي يعتبر وقفة تأمل للنقاش في المواضيع الآنية المتعلقة بالقطاع في ظل التحولات، التي لايزال المشهد السينمائي، والسمعي البصري يعرفها، وكذا الأوراش المفتوحة ذات الأهمية الكبرى لخلق دينامية جديدة على الخصوص، القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وقانون الصناعة السينمائية، وكذا تقييم، وإعادة النظر في منظومة الدعم بكل مكوناتها.

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وفي هذا الصدد، قال المركز إنه لم يتوصل من المنظمات المهنية الفاعلة في القطاع بأي مقترح لتخليد اليوم الوطني للسينما، مضيفا أن التعديل الحكومي وحذف قطاع الاتصال أحدث ارتباكا.

ووجه المركز السينمائي المغربي دعوة إلى كافة المهنيين، والفاعلين في الميدان السينمائي، لحضور تخليد اليوم الوطني للسينما لهذه السنة، الذي سينظم يوم الخميس 24 أكتوبر الجاري.