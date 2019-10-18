بعد تألقه اللافت رفقة شالكه.. حارث يتوج بجائزة الأفضل لشهر شتنبر في “البوندسليغا”

توج الدولي المغربي أمين حارث، المحترف في صفوف شالكه 04 الألماني، بجائزة أفضل لاعب في “البوندسليغا”، لشهر شتنبر الماضي.

وأعلن الحساب الرسمي للدوري الألماني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فوز حارث بالجائزة، بعد أن كانت نسبة الأصوات في صالحه.

وساهم صاحب 22 عاما، في تسلق فريقه ترتيب الدوري، الشهر المنصرم، بتسجيله مجموعة من الأهداف ناهيك عن تقديمه تمريرات حاسمة لزملائه.

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وقص حارث شريطه التهديفي مع شالكه في “البوندسليغا”، بثنائية في شباك مضيفه بادربورن، لحساب مباريات الأسبوع الرابع، وهي المواجهة التي انتهت بفوز الأزرق الملكي بخمسة أهداف لواحد.

وعاد اللاعب الشاب، في الجولة الموالية، وأحرز هدفا في آخر أنفاس اللقاء الذي جمع شالكه بضيفه فرايبورغ، مهديا زملائه نقاط المباراة، قبل أن يوقع على هدفه الرابع في المواجهة التي حل خلالها فريقه ضيفا على لايبزيغ، والمنتهية بانتصار زملاء الواعد المغربي بثلاثة أهداف لواحد.

ومكنت أهداف وتمريرات حارث في اقتراب شالكه من صدارة الترتيب، إذ بات يحتل المركز الثالث مناصفة مع بايرن ميونخ، وفرايبورغ، ولايبزيغ، وبايرن ليفركوزن، برصيد 14 نقطة، متخلفين بفارق نقطة عن فولفسبورغ الوصيف، ونقطتين عن المتصدر بروسيا مونشنغلادباخ.