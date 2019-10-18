حريق في الوزيرية وفرق الدفاع المدني تحاول اخماده

افاد مصدر امني، الجمعة، بأندلاع حريق في منطقة الوزيرية ببغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع داخل مطعم في منطقة الوزيرية مقابل مسرح الطليعة في بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية حسائر بشرية".
واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحادث لاخماده"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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