خبير: اختبئ في تلك الأماكن في حال تحطم طائرتك!

يعد الجزء الأمامي والذيل في الطائرة الخيار الأفضل عند حجز التذاكر.
فوفقا له، خلال حادث تحطم طائرة هناك فرصة أكبر للإصابة أو الموت أثناء الإخلاء من الطائرة من الضربة نفسها. في هذا الصدد، يجب على المسافرين الذين يفكرون في سلامتهم التفكير في اختيار "الأماكن المناسبة" مقدمًا.
وقال خليلوف "المكان المثالي على الطائرة هو أن يقع أقرب من مخرج الطوارئ قدر الإمكان. والجلوس بالقرب من الممر، حتى لا تضطر إلى القفز فوق الأشخاص المتضررين. كلما كان الطريق أسرع للخروج، كان ذلك أفضل ".
ومع ذلك، لاحظ خليلوف أن ذيل الطائرة هو أيضا خيار جيد للركاب. وفقًا للإحصاءات، أثناء تحطم الطائرة، يبقى ذيل الطائرة على حاله، وبالتالي، فإن لدى الأشخاص الموجودين هناك فرص أكبر للبقاء على قيد الحياة. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد وقود في الجانب الخلفي، مما يعني أن هناك فرصة أقل للانفجار.
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