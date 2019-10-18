خبير: اختبئ في تلك الأماكن في حال تحطم طائرتك!

نقل موقع "إن إس إن" عن الخبير إدوار خليلوف أن الأماكن المثالية على الطائرة هي تلك الأقرب إلى مخرج الطوارئ.

فوفقا له، خلال حادث تحطم طائرة هناك فرصة أكبر للإصابة أو الموت أثناء الإخلاء من الطائرة من الضربة نفسها. في هذا الصدد، يجب على المسافرين الذين يفكرون في سلامتهم التفكير في اختيار "الأماكن المناسبة" مقدمًا.



وقال خليلوف "المكان المثالي على الطائرة هو أن يقع أقرب من مخرج الطوارئ قدر الإمكان. والجلوس بالقرب من الممر، حتى لا تضطر إلى القفز فوق الأشخاص المتضررين. كلما كان الطريق أسرع للخروج، كان ذلك أفضل ".