الدفاع المدني يخمد حريق حي العامل دون إصابات بشرية

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت، اليوم، من إخماد حادث حريق حي العامل بمشاركة اكثر من ١٠ فرق اطفاء وانقاذ".

وأضافت أن "إخماد الحريق تم دون أي إصابات بشرية تذكر".

