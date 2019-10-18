الأردن يدين الهجوم الإرهابي على مسجد في أفغانستان

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وكالة الأنباء السعوديةالجمعة 2019/10/18 11:12 م بتوقيت أبوظبي
شهدت أفغانستان عددا غير مسبوق من القتلى والجرحى خلال الفترة الماضية
أدان الأردن بأشد العبارات الجمعة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في منطقة "ننجرهار" شرق أفغانستان.
وأعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في بيان صحفي، عن تعازيه ومواساته لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بشدة الهجوم، وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك: إن الأمين للأمم المتحدة أعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مجددًا تضامن الأمم المتحدة مع شعب وحكومة أفغانستان.
وقتل 62 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 60 آخرين نتيجة انفجار استهدف مسجدا خلال صلاة الجمعة بـ"ننجرهار" شرقي البلاد.
وقال عطاء الله خوجاني، المتحدث باسم حاكم إقليم ننجرهار، أن الانفجار وقع داخل مسجد في منطقة "الحسكة مينا"، مما أدى لسقوط سقف المسجد.. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.
وشهد أفغانستان عددا "غير مسبوق" من القتلى والجرحى المدنيين، خلال الفترة من شهر يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول من هذا العام.
ووفقا لتقرير جديد نشرته الأمم المتحدة قتل 1174 شخصاً وأصيب 3139، بزيادة بنسبة 42% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن شهر يوليو/تموز وحده شهد عدداً أكبر من القتلى والجرحى من أي شهر، منذ أن بدأت "بعثة المساعدة الدولية في أفغانستان" توثيق العنف في 2009.
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