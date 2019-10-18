البحرين تدين تفجير إرهابي استهدف مسجدا بأفغانستان

أدانت مملكة البحرين، الجمعة، التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في إقليم ننجرهار شرق أفغانستان.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، أن هذا العمل الإرهابي يتنافى مع كافة المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع أفغانستان في جهودها لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وشددت وزارة خارجية البحرين على موقف المملكة الثابت والرافض للعنف والتطرف والإرهاب، والداعي لأهمية تكاتف الجهود للقضاء على هذه الظاهرة الخطرة، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين.

وقتل 62 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 60 آخرين نتيجة انفجار استهدف مسجدا خلال صلاة الجمعة، بـ"ننجرهار" شرقي البلاد.

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وأكد سهراب قادري عضو المجلس الإقليمي في "ننجرهار" أن 62 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 60 آخرين، مشيرا إلى أن عدد الضحايا قد يرتفع، حيث يحاول فريق الإنقاذ والناس إخراج الجثث من بين الأنقاض.

من جانبه قال عطاء الله خوجاني المتحدث باسم حاكم إقليم ننجرهار، أن انفجارا وقع داخل مسجد في منطقة "الحسكة مينا"، مما أدى لسقوط سقف المسجد.. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

وكان تقرير جديد نشرته الأمم المتحدة عن عدد "غير مسبوق" من القتلى والجرحى المدنيين في أفغانستان، خلال الفترة من شهر يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول من هذا العام.

ووصفت الأمم المتحدة هذا العنف، الذي سلط التقرير المنشور الخميس الضوء عليه، بأنه "غير مقبول بتاتاً"؛ حيث أفاد التقرير بمقتل 1174 شخصاً وإصابة 3139، بزيادة بنسبة 42% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن شهر يوليو/تموز وحده شهد عدداً أكبر من القتلى والجرحى من أي شهر، منذ أن بدأت "بعثة المساعدة الدولية في أفغانستان" توثيق العنف في 2009.