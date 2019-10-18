رياك مشار يصل جوبا السبت للمشاركة باجتماعات مجلس الأمن

يصل زعيم المعارضة المسلحة بجنوب السودان رياك مشار غدا إلى جوبا قادما من الخرطوم للمشاركة في اجتماعات لمجلس الأمن هناك؛ لبحث تطورات عملية السلام.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن زعيم المعارضة المسلحة بجمهورية جنوب السودان سيَصْل إلى جوبا برفقة سفير جنوب أفريقيا لدى الخرطوم.

وقال وزير بمكتب رئيس جمهورية جنوب السودان مييك دينق ايي لـ"العين الإخبارية" إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا بجوبا في 20 أكتوبر الجاري يناقش فيه مع حكومة جوبا اتفاقية السلام برعاية السودان، بين رئيس بلاده سلفاكير ميارديت وغريمه زعيم المعارضة المساحة د. رياك مشار، والتحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية.

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وتفيد متابعات العين الإخبارية بأن وفد مجلس الأمن سيزور عددا من الولايات أبرزها ولاية أعالي النيل.

وكان مشار قد وضع قيد الإقامة الجبرية، بقرار من "إيجاد"، وتأييد من المجتمع الدولي في 2016، عقب انهيار اتفاق السلام الموقع مع الرئيس سلفاكير ميارديت في 2015.

وتتكون الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا "إيجاد" من 8 دول هي: جيبوتي والسودان وجنوب السودان والصومال وكينيا وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا المنضمة حديثا.

ودارت اشتباكات بين الجانبين فرَّ على إثرها مشار من جوبا إلى الخرطوم، وبعدها تم نفيه إلى جنوب أفريقيا، حيث وضع قيد الإقامة الجبرية فيها.

وعقب توسط الخرطوم في إنهاء الصراع المسلح تم نقل مشار العام الماضي للعاصمة السودانية التي يقيم فيها حتى اليوم مع استمرار وضعه رهن الإقامة الجبرية.