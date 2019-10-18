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ترامب يأمل في توقيع اتفاق تجاري أمريكي صيني بحلول منتصف نوفمبر

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الاميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه يعتقد أن اتفاقا تجاريا بين الولايات المتحدة والصين سيجري توقيعه بحلول اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في تشيلي في 16 و17 نوفمبر تشرين الثاني.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض "أعتقد أنه سيتم توقيعه بسهولة تامة.. آمل أن يكون ذلك بحلول القمة في تشيلي حيث سيحضر الرئيس (الصيني) شي (جين بينغ) وأنا".

وقال ترامب أيضا "نحن نعمل مع الصين‭ ‬بشكل جيد جدا... أشياء كثيرة جيدة تحدث".

وأعلن البيت الأبيض أن الصين وافقت على شراء منتجات زراعية أمريكية تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار سنويا في إطار المرحلة الأولى من اتفاق تجاري رغم أن بكين تبدو بطيئة في التنفيذ.

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وكُشف النقاب في البيت الأبيض الأسبوع الماضي عن ما أطلق عليه اتفاق المرحلة الأولى أثناء زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، في إطار مسعى لإنهاء حرب تجارية مريرة بين بكين وواشنطن أحدثت اضطرابات في الأسواق وقوضت النمو العالمي.

وقال مسؤولون أمريكيون إن مرحلة ثانية من المفاوضات قد تعالج مسائل أكثر تعقيدا مثل النقل القسري للتكنولوجيا والخدمات غير المالية.

 

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