الان تتابع البحرين تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فورا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعت سفارة مملكة ​البحرين​ المواطنين البحرينيين المتواجدين لدى ​الجمهورية​ اللبنانية مغادرة لبنان، على خلفية تظاهرات وتصاعد الاحتجاجات في العاصمة بيروت ومناطق أخرى. ونبهت السفارة مواطنيها إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة الأوضاع الراهنة، وأوضحت أنه في ​حالة الطوارئ​ يرجى التواصل على الأرقام التالية 00962791554000 / 00962796446066.

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