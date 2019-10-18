سياسي لبناني: فساد الطبقة الحاكمة وتدهور الاقتصاد وراء انفجار الوضع

الجمعة 18 أكتوبر 2019

الدكتور أسعد السحمراني

أماني عزام

قال الدكتور أسعد السحمراني، مسؤول الشؤون الدينية في المؤتمر الشعبي اللبناني، إن الحراك الشعبي في لبنان جاء نتيجة نقمة عارمة على الطبقة السياسية الحاكمة، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة والوزراء والنواب وحاكم البنك المركزي رياض سلامة.

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وأوضح "السحمراني" في تصريح خاص، أن الطبقة الحاكمة مارست سياسات مالية جعلت الدين العام مائة مليار دولار، فضلًا عن الفساد وسرقة للمال العام من الحكام وأتباعهم.

وأشار مسؤول الشؤون الدينية في المؤتمر الشعبي اللبناني، إلى أنه فوق ذلك يخططون للموازنة لعام ٢٠٢٠ بزيادة ضرائب ورسوم على المواطن ولم يقتربوا من الدرر والمال المسروق والملكيات المغتصبة من الدولة.

ولفت مسؤول الشؤون الدينية في المؤتمر الشعبي اللبناني، إلى أن جميع الأعمال السابقة تسببت في انفجار الوضع وتحرك شامل لم يشهده لبنان من قبل.