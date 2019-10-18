الخارجية البحرينية: قطر تلعب دوراً تخريبياً في اليمن

الجمعة 18 أكتوبر 2019

وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة

الخليج 365

قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن «قطر تلعب دورا في محاولة عرقلة الحل في اليمن، ونرى ذلك من خلال مواقفها الإعلامية التي تبثها في قناة الجزيرة».



وأضاف آل خليفة، في تصريح نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، إن «الدور الذي تلعبه قطر دوما كان فاشلا ولن ينجح أبدا في اليمن لأن الشعب اليمني سينتصر في النهاية على الدور القطري والتدخل الإيراني وعلى أي مدعاة للتفرقة في البلاد ما بين شعبه».

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ورأى أن قطر تلعب دورا في عرقلة أمور كثيرة، ليس فقط في اليمن، بل في كل من «ليبيا، وتونس، والبلدان الخليجية، وفي العراق، والكل يعرف ماذا نقصد».

وعن الأسلحة والمتفجرات القادمة من إيران التي قامت البحرين بضبطها، قال إنها «كانت كافية لتدمير نصف العاصمة البحرينية المنامة».

وأضاف: «هذه النقطة ليست مهمة بالنسبة لي في موضوع إيران، المهم هو أنه على إيران إرسال الرسالة الصحيحة وهي رسالة سلام وحسن جوار». واستطرد بقوله، «إن لم تأت هذه الرسالة من طهران فهي تتحمل المسؤولية».

واعتبر وزير الخارجية البحريني زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسعودية والإمارات مهمة جدا، و«تؤكد أن الرياض وأبوظبي علاقاتهما مع الجميع لا تحكمها الظروف ولا تحكمها المواقف، وأن البلدين لا يبدلان في التحالفات الأصلية، إنما هي عملية مد جسور مستمرة مع كل أنحاء العالم».

كما أدان آل خليفة التوغل التركي بشمال سوريا طالبا من الأولى احترام سيادة وأراضي سوريا. وأضاف: «عودة سوريا لجامعة الدول العربية متروكة لسوريا ولدول الجامعة».