شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني جنوب طولكرم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (طولكرم) استشهد شاب فلسطيني اليوم (الجمعة) جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز جبارة جنوب مدينة طولكرم. وذكرت مصادر طبية ومحلية في طولكرم أن شابًا فلسطينيًا استشهد بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال على الحاجز.

استشهد شاب فلسطيني اليوم (الجمعة) جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز جبارة جنوب مدينة طولكرم. وذكرت مصادر طبية ومحلية في طولكرم أن شابًا فلسطينيًا استشهد بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال على الحاجز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.