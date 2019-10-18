"العفو الدولية" تتهم تركيا بارتكاب جرائم حرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجهت منظمة العفو الدولية المعنية بشؤون حقوق الإنسان، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، أصابع الاتهام إلى تركيا بخصوص عدم حمايتها للمدنيين أو الحفاظ على أرواحهم أثناء العملية العسكرية البرية والجوية التي شنتها قبل أكثر من أسبوع على المناطق الكردية بشمال سوريا.

واتهمت المنظمة في بيان لها أمس تركيا بعدم احترام القانون الدولي، وأن بحوزتها أدلة دامغة على تورطها في انتهاكات جسيمة وجرائم حرب، مشيرة إلى أنها جمعت في الفترة ما بين 12 و18 أكتوبر الحالي إفادات بذلك من مسعفين ومدنيين نازحين وصحفيين وعاملين في المجال الإنساني المحلي والدولي.

ماذا رصدت المنظمة؟