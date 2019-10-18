أفاد مراسل "الخليج 365" في النبطية بأنه "يسمع في هذه الاثناء أصوات رصاص في حي البياض في النبطية بالقرب من منزل النائب ياسين جابر".
وفي التفاصيل، حاول المتظاهرون الدخول إلى منزل جابر فأطلق حراسه الرصاص في الهواء لتفريقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: متظاهرون حاولوا دخول منزل ياسين جابر في النبطية وحراسه أطلقوا النار بالهواء لتفريقهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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