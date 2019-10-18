النشرة: متظاهرون حاولوا دخول منزل ياسين جابر في النبطية وحراسه أطلقوا النار بالهواء لتفريقهم

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بأنه "يسمع في هذه الاثناء أصوات رصاص في ​حي البياض​ في النبطية بالقرب من منزل النائب ​ياسين جابر​".

وفي التفاصيل، حاول المتظاهرون الدخول إلى منزل جابر فأطلق حراسه الرصاص في الهواء لتفريقهم.