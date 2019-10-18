المتظاهرون في محيط القصر الجمهوري يعلنون نيتهم التقدم باتجاه القصر

أعلن المتظاهرون في محيط ​القصر الجمهوري​ نيتهم التقدم باتجاه القصر. هذا وأفادت قناة الـ"MTV" بأن الطريق في ​الصياد​ مقطوع بالاتجاهين بشكل كامل وعدد من المتظاهرين انضموا إلى الموجودين في الصياد قادمين من ​ساحة رياض الصلح​.

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