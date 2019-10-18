أصيب عدد من المواطنين بحالات اغماء واختناق في صفوف المتظاهرين نتيجة اطلاق ​قوى الامن​ ​الغاز​ المسيل للدموع. هذا واحتدمت الاشتباكات بين المتظاهرين و​القوى الأمنية​ في ​وسط بيروت​ في ظل أعمال تخريب عشوائية تطال سيارات ومحال تجارية وسط بيروت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اصابات في صفوف المتظاهرين نتيجة اطلاق قوى الامن الغاز المسيل للدموع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.