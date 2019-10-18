اعتبر النائب فيصل كرامي أن "مهلة الـ72 الساعة التي أعلن عنها رئيس الحكومة سعد الحريري مشبوهة وتفتح المجال أمام حرف الغضب الشعبي عن سلميته وأهدافه وعفويته"، مشيراً إلى أنه "تصلني معلومات عن وجود مسلحين في شوارع طرابلس يطلقون النار بشكل عشوائي وهذا أمر مريب"، مناشدا الاجهزة الامنية لـ"السيطرة على الوضع وكي لا تتحول من مظاهرات مطلبية إلى اعمال عنفية".
في حديث تلفزيوني، لفت كرامي إلى ان "الحديث عن ذهاب البلد نحو الفراغ في حال استقالت حكومة الحريري غير دقيق".
كانت هذه تفاصيل خبر كرامي: معلومات عن وجود مسلحين بشوارع طرابلس يطلقون النار بشكل عشوائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.