كرامي: معلومات عن وجود مسلحين بشوارع طرابلس يطلقون النار بشكل عشوائي

اعتبر النائب ​فيصل كرامي​ أن "مهلة الـ72 الساعة التي أعلن عنها رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ مشبوهة وتفتح المجال أمام حرف الغضب الشعبي عن سلميته وأهدافه وعفويته"، مشيراً إلى أنه "تصلني معلومات عن وجود مسلحين في شوارع ​طرابلس​ يطلقون النار بشكل عشوائي وهذا أمر مريب"، مناشدا الاجهزة الامنية لـ"السيطرة على الوضع وكي لا تتحول من مظاهرات مطلبية إلى اعمال عنفية".

في حديث تلفزيوني، لفت كرامي إلى ان "الحديث عن ذهاب البلد نحو الفراغ في حال استقالت ​حكومة الحريري​ غير دقيق".