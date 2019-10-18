قطع مدخل الكسليك واوتوستراد غزير ما زال مقفلا

قطع المتظاهرون مدخل الكسليك بحرق حاويات النفايات، فيما يستمر إقفال اوتوستراد غزير.
وانضم الى المتظاهرين الاب مجدي علاوي، وتلا معهم صلاة للروح القدس.
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