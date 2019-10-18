جمعية المصارف: أبواب المصارف ستبقى مقفلة يوم غد السبت

أعلن ​جمعية مصارف لبنان​ أن أبواب ​المصارف​ ستبقى مقفلة يوم غد السبت في 19 تشرين الأول 2019، وأن القطاع سيظلّ حريصاً على صون مصالح العملاء وعلى تلبية حاجات الزبائن بأسرع ما يمكن فور عودة الإستقرار الى ربوع الوطن.

وكانت مصادر "النشرة" قد أعلنت في وقت سابق ان المصارف ستقفل أبوابها غدا بسبب الاوضاع.