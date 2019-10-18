لفتت مصادر "​التيار الوطني الحر​" في حديث إلى "​الخليج 365​" إلى ان وزير الخارجية ​جبران باسيل​ وفور انتهاء رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ من كلمته ارسل له رسالة أن لا حاجة للانتظار 72 ساعة فلنبدأ فورا بالحلول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر النشرة: باسيل أكد للحريري ان لا حاجة للانتظار 72 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.