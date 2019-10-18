نائب الرئيس التركي: تركيا فازت بقوتها في الميدان

علق نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فؤاد أوقطاي على "الاتفاق التركي الأميركي الذي تم بموجبه تعليق عملية "نبع السلام" بشمالي سوريا"، قائلا "لقد فازت تركيا بقوتها في الميدان، واستراتيجيتها على طاولة المفاوضات، والموقف الحاسم لقائدنا رجب طيب أردوغان".
وتوصلت تركيا والولايات المتحدة الأميركية لاتفاق يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي وخالية من قوات الأكراد، ورفع العقوبات عن أنقرة، واستهداف العناصر الإرهابية.
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