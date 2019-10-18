نائب الرئيس التركي: تركيا فازت بقوتها في الميدان

علق نائب الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، ​فؤاد أوقطاي​ على "الاتفاق التركي الأميركي الذي تم بموجبه تعليق عملية "نبع ​السلام​" بشمالي ​سوريا​"، قائلا "لقد فازت ​تركيا​ بقوتها في الميدان، واستراتيجيتها على طاولة المفاوضات، والموقف الحاسم لقائدنا رجب طيب أردوغان".

وتوصلت تركيا و​الولايات المتحدة الأميركية​ لاتفاق يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في ​الشمال​ السوري تحت سيطرة ​الجيش التركي​ وخالية من قوات ​الأكراد​، ورفع العقوبات عن ​أنقرة​، واستهداف العناصر الإرهابية.