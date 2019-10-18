أعربت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ عن أملها في "نجاح الاتفاق التركي الأميركي بشأن عملية "نبع السلام"، بعد مرور يوم على إبرامه"، مشيرةً إلى أنه "يتعين علينا الآن رؤية ما إذا كان وقف اتفاق وقف ​إطلاق النار​ الذي تم التوصل إليه بمساعدة ​الإدارة الأميركية​ أمس سيساهم في تسوية الصراع".

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كانت هذه تفاصيل خبر أنجيلا ميركل: نتأمل نجاح الاتفاق التركي الأميركي حول "نبع السلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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