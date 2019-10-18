إسبر يصدر تصحيحا يؤكد فيه عدم مشاركة قوات أميركية بإقامة المنطقة الآمنة بسوريا

أصدر وزير الدفاع الاميركي ​مارك إسبر​ تصحيحا أكد فيه عدم مشاركة قوات أميركية في إقامة المنطقة الآمنة ب​سوريا​. وكان ​وزير الدفاع الأميركي​ مارك إسبر قد أكد أن "قوات برية أميركية ستشارك في إقامة المنطقة الآمنة بسوريا"، مشيراً إلى انه أبلغ نظيره التركي خلوص آكار بضرورة التزام ​تركيا​ باتفاق سوريا ويتوقع أن تضمن ​أنقرة​ سلامة المدنيين في منطقة سيطرتها".

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