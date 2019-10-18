أكد ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​ أن "قوات برية أميركية ستشارك في إقامة المنطقة الآمنة ب​سوريا​"، مشيراً إلى انه أبلغ نظيره التركي خلوص آكار بضرورة التزام ​تركيا​ باتفاق سوريا ويتوقع أن تضمن ​أنقرة​ سلامة المدنيين في منطقة سيطرتها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأميركي: قوات برية أميركية ستشارك في إقامة المنطقة الآمنة بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.