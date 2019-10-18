الأمم المتحدة:نراقب الوضع في لبنان ونحث على تجنب أي نشاطات تزيد التوتر

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ انه "نراقب الوضع في ​لبنان​ ونحث على تجنب أي نشاطات تزيد التوتر و​العنف​".

ويشهد لبنان منذ مساء امس وحتى الساعة تظاهرات شعبية وقطع طرقات في عدد من المناطق احتجاجًا على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد وذلك على خلفية الاقتراح الذي تقدم به وزير الاتصالات محمد شقير بوضع ضريبة على مكالمات الواتساب.