توجه رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​الى "الرفاق والمناصرين"، داعيا مجددا إلى "الابتعاد عن اي فئوية حزبية وليكن ​العلم اللبناني​ هو العلم الاوحد الذي نحمله تذكروا الرابع عشر من أذار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: للابتعاد عن اي فئوية حزبية وليكن العلم اللبناني هو العلم الاوحد الذي نحمله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.