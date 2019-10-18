جعجع:نحن بحكم المستقيلين لانه لم تعد لدينا قناعة بان الحكومة ستصل لاي مكان

أكد رئيس حزب ​القوات​ ​سمير جعجع​ انه "نحن بحكم المستقيلين لأنه لم تعد لدينا قناعة بأن هذه ​الحكومة​ ممكن ان تصل إلى أي مكان"، لافتا إلى انه "لدينا علاقات سياسية مع ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ و​المستقبل​ وننتظر قليلا كي نعلن الاستقالة".

وشدد على انه "لا نرى أنفسنا في هذه الحكومة، والاتصالات مستمرة مع الافرقاء كن أجل تنسيق الموزاقف إلى أبعد حدّ"، لافتا إلى انه " لا قوة لدينا للعرقلة في مجلس النواب او مجلس الوزراء. فالاكثرية ليست معنا".

ورأى ان " اكثر شخص ساهم للاسف بتشويش المناخ السياسي في البلد هو وزير الخارجية ​جبران باسيل​ من خلال جولاته المتكررة وافتعاله مشكلة بعد مشكلة". وأكد ان "الاكثرية الوزارية والنيابية الحالية هي المسؤولة عما وصل إليه البلد وبالتالي الاستمرار بهذه الحكومة عبث".

ولفت جعجع إلى ان "باسيل بكلمته اليوم يعني استمراره بالنهج نفسه"، سائلا "ما الذي يمنع في الوقت الحاضر ان نشكّل حكومة تقنيين. مثل غسان حاصباني وكميل ابو سليمان ومن خارج الوضعية السياسية الحالية"، معتبرا ان "لا حل في الوقت الحاضر غير هذه التشكيلة". وأضاف "على رئيس الحكومة سعد الحريري ان يستقيل اليوم قبل الغد".