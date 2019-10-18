النشرة: محاولة ثانية لاقتحام منزل جابر واطلاق نار بمحيط مكتب قبيسي بالنبطية

أفاد مراسل "الخليج 365" في النبطية بان "المتظاهرين حاولوا للمرة الثانية اقتحام منزل النائب ياسين جابر في حي البياض في النبطية وعمل عناصر من قوى الامن الداخلي على التصدي لهم"، مشيراً إلى انه "يسمع أصوات رصاص في النبطية بشكل لافت".
ولفت إلى "اطلاق نار في محيط مكتب النائب هاني قبيسي في حي الراهبات في النبطية".
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