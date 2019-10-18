النشرة: محاولة ثانية لاقتحام منزل جابر واطلاق نار بمحيط مكتب قبيسي بالنبطية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بان "المتظاهرين حاولوا للمرة الثانية اقتحام منزل النائب ​ياسين جابر​ في ​حي البياض​ في النبطية وعمل عناصر من ​قوى الامن الداخلي​ على التصدي لهم"، مشيراً إلى انه "يسمع أصوات رصاص في النبطية بشكل لافت".

ولفت إلى "اطلاق نار في محيط مكتب النائب هاني قبيسي في حي الراهبات في النبطية".