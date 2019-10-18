خارجية البحرين دعت مواطنيها بلبنان إلى المغادرة على الفور بسبب الأحداث الراهنة

دعت ​وزارة الخارجية البحرينية​، مواطنيها في ​لبنان​ إلى "المغادرة على الفور، نظرًا لما يمرّ به البلد من أحداث وتطوّرات أمنيّة توجب على الجميع أخذ سبل الحيطة والحذر".

وأكّدت في بيان، على "ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًا إلى لبنان، وذلك منعًا لتعرّض المواطنين لأيّ مخاطر، وحرصًا على سلامتهم".