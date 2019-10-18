توجه وزير الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ بنداء الى المتظاهرين، طالبة "عدم التعرض لعناصر ​الدفاع المدني​ المنتشرين على الطرقات للقيام بواجبهم الانساني والوطني من أجل تأمين ​السلامة العامة​ والحفاظ على سلامة المواطنين في ممتلكاتهم وأرواحهم. وأناشدهم مجددا عدم التعرض للاملاك العامة والخاصة وتفادي أعمال التكسير".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحسن للمتظاهرين: لعدم التعرض للأملاك العامة وعناصر الدفاع المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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