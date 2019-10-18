معتصمون يعتدون على المتاجر ويحطمون واجهاتها بوسط بيروت والقوى الامنية تعتقل عددا منهم

قامت مجموعة من المعتصمين في ​وسط بيروت​ بتحطيم واجهات عدة متاجر واقتحامها من خلال استخدام بعض الأدوات الحادة من بينها واجهة "bank Med" ومتجر تابع لشركة "ألفا".

كما تعمل عناصر من ​القوى الامنية​ على توقيف عدد منهم بعد الاعمال التخريبية.