قامت مجموعة من المعتصمين في وسط بيروت بتحطيم واجهات عدة متاجر واقتحامها من خلال استخدام بعض الأدوات الحادة من بينها واجهة "bank Med" ومتجر تابع لشركة "ألفا".
كما تعمل عناصر من القوى الامنية على توقيف عدد منهم بعد الاعمال التخريبية.
كانت هذه تفاصيل خبر معتصمون يعتدون على المتاجر ويحطمون واجهاتها بوسط بيروت والقوى الامنية تعتقل عددا منهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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